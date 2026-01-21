Nuvolí Altafratte Padova le dieci tappe della pool promozione
Nuvolí Altafratte Padova, dopo aver concluso la prima fase al terzo posto nel girone B, si prepara alla Pool Promozione. Questa seconda fase, prevista per febbraio, definirà la squadra che accederà direttamente alla Serie A1. Le dieci tappe del percorso rappresentano un momento importante per la squadra, che punta a confermarsi e a raggiungere l’obiettivo di promozione.
Terminata la prima fase al terzo posto della graduatoria del girone B, la Nuvolí AltaFratte Padova attende adesso il mese di febbraio per immergersi nella Pool Promozione, la seconda fase della stagione attuale, che decreterà la squadra avente il diritto di approdare subito nella prossima A1 e le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Nuvolí AltaFratte Padova inaugura il 2026 sfidando la capolista TalmassonsLa Nuvolí AltaFratte Padova inizia il 2026 affrontando una sfida importante contro la capolista Talmassons.
Nuvolí AltaFratte a Roma per la sua “prima” di Coppa Italia: in palio la semifinaleLa Nuvolí AltaFratte si prepara alla sua prima partita di Coppa Italia, in programma mercoledì sera alle 20:30 a Roma.
Argomenti discussi: Nuvolí Altafratte Padova: dieci step per chiudere al meglio; Nuvolí AltaFratte Padova cerca il pass per la finale di Coppa Italia contro Talmassons: in palio la finalissima; Nuvolí AltaFratte, trasferta a Montichiari in attesa della Pool Promozione; Nuvolí si ferma in semifinale: Talmassons vola in finale, ora Montichiari per le gialloblù.
Nuvolí si ferma in semifinale: Talmassons vola in finale, ora Montichiari per le gialloblùNon c'è storia al penultimo atto in Coppa Italia. Le padovane restano in partita solo un set e Talmassons poi dilaga, vincendo 3-0 e volando in finale ... padovaoggi.it
Dopo la Coppa Italia la Nuvolí AltaFratte si rituffa in campionato: domenica arriva ModenaMessa da parte, almeno per ora, la fantastica avventura in Coppa Italia Frecciarossa, le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova torneranno a esibirsi domenica a Trebaseleghe quando sarà ospite ... padovaoggi.it
Pool Promozione al con il primo match contro Costa Volpino. Ecco il calendario delle tigri! #poolpromozione #tigrigialloblu #nuvolíaltafrattepadova facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.