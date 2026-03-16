Macerata si arrende a Chieri I playoff sono tutti in salita

A Macerata, i playoff si complicano dopo la sconfitta contro Chieri. La squadra locale ha affrontato la gara con alcuni cambiamenti nel roster, con Degradi e Ferrarini tra i giocatori in evidenza. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0, lasciando i padroni di casa in una posizione difficile per le prossime sfide.

3 CBF BALDUCCI 0 REALE MUTUA FENERA ‘76: Degradi 13, Cekulaev 8, Van Aalen 2, Bah 9, Ferrarini 13, Dambrink 13, Spirito (L), Occelli, Németh, Nervini, Alberti, Bonafede (L), Kunzler, Antunovic. All. Negro. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Piomboni 10, Mazzon 7, Batte, Ornoch 8, Sismondi 6, Kockarevic 9, Bresciani (L), Decortes, Clothier 1, Bonelli. All. Lionetti. Arbitri: Piana, Brancati. Parziali: 26-24 25-18 25-20. Note - Spettatori: 1013, Durata set: 28’, 22’, 24’; Totale: 74’. Mvp: Ferrarini. Niente da fare a Chieri per la Cbf Balducci Macerata battuta in tre set dalla Reale Mutua Fenera nella seconda giornata dei Playoff Challenge (terza gara per le maceratesi che hanno anticipato la quarta giornata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata si arrende a Chieri. I playoff sono tutti in salita Articoli correlati Novara ruggisce in rimonta, Tolok serve il trentello e Chieri si arrende: Zanzare in semifinale scudettoNovara si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie contro Chieri: dopo essersi imposte per 3-1... Leggi anche: La Powervolley si sbriciola a Verona. Milano, i playoff cominciano in salita Aggiornamenti e contenuti dedicati a Macerata si arrende a Chieri I playoff... Temi più discussi: I ’XGiove’ alle audizioni di Musicultura; Montesi Pesaro, rimonta da applausi: vittoria al tie-break a Macerata; La Tinet cade anche a Brescia, un tandem in vetta. Macerata si arrende a Chieri. I playoff sono tutti in salitaLa Cbf Balducci resta ferma a tre punti dopo tre partite giocate: nel primo e terzo set le ragazze di coach Negro provano a fermare le padrone di casa. ilrestodelcarlino.it Al via a Macerata le audizioni live della 37/a edizione di Musicultura(ANSA) - ANCONA, 09 MAR - Sessanta artisti tra cantautori e cantautrici, tra i quali sei marchigiani, dal 12 al 21 marzo si esibiranno gratuitamente (6 per sera) con brani di loro composizione al Teat ... msn.com HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @hrvolley e @chieri76 dei Playoff Challenge A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Macerata #Chieri #poweredbytigotà - facebook.com facebook