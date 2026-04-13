A tu per tu con chef produttori e istituzioni | oggi c’è Bottura

Oggi si svolgono numerosi incontri e interviste presso Cantina Qn, con appuntamenti già programmati a partire dalle 10. Tra i protagonisti ci sono chef, produttori e rappresentanti delle istituzioni. Il calendario prevede ulteriori interventi e modifiche saranno comunicate ai partecipanti iscritti al servizio via WhatsApp, secondo quanto indicato nel box laterale.

Agenda fitta di incontri e interviste a Cantina Qn. Il programma provvisorio (si aggiungeranno altri interviste ed eventuali modifiche saranno comunicate a chi si iscriverà al servizio via whatsapp, vedi box a lato) si apre stamattina alle 10.15 con Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, seguito da un focus sul Consorzio Vini Emilia. Alle 11.30 è in programma l’intervento di Elena Poletti (Cantina Poletti). A mezzogiorno il confronto con Caviro, prima dell’appuntamento delle 12.30 con Cristina Mercuri, Master of Wine. Il primo pomeriggio prosegue alle 13.15 con un doppio intervento che unisce cucina e lusso: protagonisti lo chef Massimo Bottura e Francesca Bellettini, amministratore delegato di Gucci.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A tu per tu con chef, produttori e istituzioni: oggi c’è Bottura Leggi anche: "Dell'irragionevole ragione": a tu per tu con l'autore Giuseppe Ruggeri Dimore storiche e ricostruzione. Fontaine a tu per tu con CastelliSi è svolta venerdì a Tredozio una prima fase di confronto istituzionale dedicata alla ricostruzione post-terremoto che ha colpito il territorio nel...