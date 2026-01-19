Dimore storiche e ricostruzione Fontaine a tu per tu con Castelli

Venerdì a Tredozio si è svolto un incontro istituzionale dedicato alla ricostruzione post-terremoto del 2023. Il neo commissario Guido Castelli ha incontrato sindaci e rappresentanti delle dimore storiche, tra cui Beatrice Fontaine, presidente regionale dell’Emilia-Romagna dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’evento ha rappresentato un momento di confronto importante per definire le strategie di recupero e tutela del patrimonio storico del territorio.

Si è svolta venerdì a Tredozio una prima fase di confronto istituzionale dedicata alla ricostruzione post-terremoto che ha colpito il territorio nel 2023, durante la quale il neo commissario straordinario, Guido Castelli, ha incontrato non solo i sindaci della valle del Tramazzo-Marzeno, ma anche Beatrice Fontaine, presidente regionale dell'Emilia-Romagna dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). Dal settembre 2023 anche palazzo Fantini, l'abitazione di famiglia della Fontaine a Tredozio, risalente al XVII secolo, è chiuso per inagibilità e richiede ingenti finanziamenti per rimetterlo a norma.

