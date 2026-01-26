il ricordo della tragedia sui binari otto anni fa la strage dei pendolari pioltello si stringe alle famiglie

Otto anni fa, la tragedia di Pioltello sui binari ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. La comunità si stringe alle famiglie delle vittime, ricordando l’importanza di garantire la sicurezza sui mezzi pubblici. Manutenzioni, controlli e attenzione sono elementi fondamentali per prevenire future tragedie, affinché episodi simili non si ripetano e la sicurezza diventi una priorità condivisa.

"La sicurezza non sia mai data per scontata. Manutenzioni, controlli, attenzione possono fare la differenza fra la vita e la morte". Fecero la differenza la mattina del 25 gennaio 2018, quando il regionale 10452 di Trenord, che era partito da Cremona ed era diretto a Milano deragliò qualche decina di metri dopo la stazione di Pioltello Limito, si rovesciò e ripiegò, una trappola di lamiere e morte. Persero la vita Pierangela Tadini, di Vanzago, Giuseppina Pirri, di Capralba, Ida Milanesi, medico milanese, in 46 rimasero feriti. Ieri mattina, come ogni anno da otto a questa parte, il ritrovo sul posto di una "città che non dimentica": l’amministrazione comunale di Pioltello con la sindaca Ivonne Cosciotti, tanti sindaci d’area in fascia tricolore, volontari, soccorritori e forze dell’ordine in divisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Disastro di Pioltello, otto anni dopo la tragedia Caravaggio e Capralba ricordano le tre vittimeOtto anni dopo il disastro ferroviario di Pioltello, le comunità di Caravaggio e Capralba si sono riunite per ricordare le tre vittime, Pierangela Tadini, Alessandra Giuseppina Pirri e Ida Milanesi.

Scontro tra treni in Spagna, la sindaca di Pioltello: “Qui 8 anni fa il deragliamento, lo ricordo con angoscia”Un incidente tra treni in Spagna richiama l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti.

