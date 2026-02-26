Naufragio di Cutro il ricordo di Occhiuto per le 94 vittime a tre anni dalla tragedia

A tre anni dal tragico naufragio di Cutro, si ricorda la perdita di 94 persone in mare. In questa occasione, il presidente della regione Calabria ha espresso il suo pensiero, ricordando quei momenti e le vite spezzate vicino alla costa. La giornata è dedicata a mantenere vivo il ricordo di quella notte, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Il governatore della Calabria: "Il Mediterraneo non può essere un cimitero. Servono soluzioni strutturali e cooperazione internazionale" "In quei momenti drammatici-ha ricordato- la nostra regione seppe rispondere con la dignità e l’umanità che le sono proprie, offrendo solidarietà concreta e immediata grazie all’impegno dei sindaci e delle comunità locali".Il riferimento è alla mobilitazione che seguì il naufragio: amministrazioni comunali, volontari, protezione civile e cittadini comuni si attivarono per garantire assistenza ai superstiti e per dare una degna sepoltura alle vittime. Un impegno che, secondo il governatore, è proseguito anche negli anni successivi, segnati da nuovi e complessi sbarchi sulle coste calabresi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Cutro: tre anni La notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023 il naufragio, 94 mortiDi seguito un comunicato diffuso dal comitato 3 ottobre: A tre anni dal naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 sulla spiaggia...

Scuola di Crotone nega ricordo su naufragio Cutro, gli studentiLa Memoria Ostacolata: Un Liceo di Crotone Blocca la Commemorazione del Naufragio Una circolare del Ministero dell’Istruzione ha impedito alla Flc...

Naufragio di Cutro, la commemorazione delle vittime a 3 anni dalla tragediaSulla spiaggia di Steccato di Cutro, alla veglia in ricordo del naufragio del 26 febbraio 2023 nel quale morirono 94 persone, c'erano anche alcuni familiari delle vittime giunti dalla Germania. Per tu ... tg24.sky.it

Naufragio di Cutro tre anni dopo, veglia sulla spiaggia per ricordare il 26 febbraio 2023. Un superstite della strage: Difficile dimenticare quello che è accaduto quiCUTRO (KR)/ Ora sto meglio ma è difficile dimenticare quello che è accaduto qui. È stato brutto. C’erano famiglie, donne, bambini che non ce l’hanno fatta. E’ stato troppo brutto…Muhammad Shariq Sha ... giornaledicalabria.it

A tre anni dal naufragio di Cutro, il ricordo di quei momenti resta una ferita aperta che ci impone di riflettere sul valore della vita e della Dignità umana. "Ricordiamo il dolore straziante di quei giorni e l'abbraccio delle nostre Volontarie e dei nostri Volontari a chi x.com