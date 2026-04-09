Arriva a Napoli Sciatunostro il nuovo film di Leandro Picarella

Arriva a Napoli il nuovo film di Leandro Picarella, intitolato “Sciatunostro”. Il film è un racconto poetico ambientato nell’isola di Linosa e segue la storia di due bambini durante l’estate. Si tratta di una narrazione che affronta temi legati al tempo, alla memoria e ai ricordi, offrendo uno sguardo sulle esperienze dell’infanzia in un contesto isolano. La proiezione sarà la prima in città.

Sarà per la prima volta a Napoli “Sciatunostro”, il nuovo film di Leandro Picarella, il poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa, storia d’estate che riflette sul tempo e la memoria, sui ricordi e la possibilità di conservarli. Appuntamento presso Casa Cinema Napoli, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Prima volta in sala a Firenze per "Sciatunostro", il nuovo film di Leandro PicarellaSarà per la prima volta in sala a Firenze “Sciatunostro”, il nuovo film del regista Leandro Picarella, in anteprima al Cinema Astra mercoledì 8... “Sciatunostro”, il nuovo film di Leandro Picarella debutta in città con il castIl regista agrigentino inaugura in Sicilia il tour di anteprime del suo nuovo lungometraggio girato a Linosa: appuntamento al cinema Ciak prima... Temi più discussi: Sciatunostro, ultimo film di Leandro Picarella, per la prima volta a Napoli: È la storia di chi parte e di chi resta; Sciatunostro, il respiro di un'isola - Il trailer; Sciatunostro, il respiro di Linosa nell’amicizia tra due bambini; Sciatunostro, all’Astra l'anteprima del film di Leandro Picarella. Arriva a Napoli Sciatunostro, il nuovo film di Leandro PicarellaSarà per la prima volta a Napoli Sciatunostro, il nuovo film di Leandro Picarella, il poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa, storia d’estate che riflette sul tempo e la me ... napolitoday.it Sciatunostro, ultimo film di Leandro Picarella, per la prima volta a Napoli: «È la storia di chi parte e di chi resta»Prima volta a Napoli per Sciatunostro, il nuovo film di Leandro Picarella. La pellicola, per il sua prima napoletana, verrà proiettata domani, 9 aprile, alle 17 presso ... ilmattino.it “Scatunostro”, all’Astra l'anteprima del film di Leandro Picarella x.com Il progetto, curato dal PostModernissimo, il 9 aprile lancia il primo film. Nelle sale di tutta Italia arriva Sciatunostro di Leandro Picarella. Brindisi e proiezione anche a Perugia - facebook.com facebook