A teatro si celebrano i 200 anni della Stamperia Pascucci con racconti e materiali d' archivio
Nel corso del 2026, si tengono diverse iniziative per commemorare i 200 anni di attività della Stamperia Pascucci, un laboratorio di stampa situato a Gambettola. Durante l'anno, al teatro locale si svolgono eventi che includono racconti e la presentazione di materiali provenienti dagli archivi storici dell’azienda. La celebrazione si inserisce in un programma di manifestazioni che durano tutto il 2026, dedicate alla ricorrenza.
Per tutto il 2026 proseguono le iniziative per i duecento anni di attività della Stamperia Pascucci di Gambettola. Nell’ambito delle celebrazioni, giovedì 16 aprile è in programma una giornata dedicata alla realtà artigianale e al suo inserimento nella rete nazionale delle Case della Memoria.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Per i 200 anni della Stamperia Pascucci una grande serata di teatro con Liana MussoniA Gambettola proseguono senza sosta i festeggiamenti in occasione dei 200 anni della Stamperia Pascucci.
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