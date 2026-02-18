Per i 200 anni della Stamperia Pascucci una grande serata di teatro con Liana Mussoni

A Gambettola, la celebrazione dei 200 anni della Stamperia Pascucci ha portato una serata di teatro con Liana Mussoni, attirando molti spettatori. La serata ha visto l’attrice interpretare brani tratti da testi classici, offrendo uno spettacolo coinvolgente nel cortile dell’azienda. La festa, organizzata per ricordare questa lunga storia, ha coinvolto anche artigiani locali e appassionati di cultura. La Stamperia Pascucci continua a essere un punto di riferimento per la comunità, mantenendo vivo il legame con il passato. La serata si è conclusa con entusiasmo tra applausi e sorrisi.

A Gambettola proseguono senza sosta i festeggiamenti in occasione dei 200 anni della Stamperia Pascucci. Come regalo alla cittadinanza sabato 21 febbraio (ore 21), ad ingresso gratuito andrà in scena al Teatro Comunale lo spettacolo "Miriam Maria", tratto da "In nome della madre" di Erri De Luca. Un recital poetico-musicale che racconta la storia di Maria, madre di Gesù, mettendo in luce il coraggio e l'umanità di una giovane donna di fronte a un destino straordinario. A introdurre la serata sarà la giornalista Elide Giordani che ripercorrerà la storia della Stamperia Pascucci, tra tradizione, costume e innovazione, celebrando le generazioni che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Non servono parole, perché l'emozione di questa esperienza è andata oltre le parole. Un momento così bello si può solo vivere… e custodire nel cuore. Grazie di cuore, per questo enorme regalo, al maestro Riccardo e a tutta la famiglia Stamperia Pascucci