A Spazio Cultura la presentazione di Assertivamente Giusy La Piana incontra il Comitato pari opportunità

Giovedì 16 aprile alle 17:30 si terrà presso Spazio Cultura la presentazione di “Assertivamente”, un evento che vede la partecipazione di Giusy La Piana e il coinvolgimento del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. L'incontro è promosso in collaborazione con l'organismo che si occupa di pari opportunità all'interno del foro locale. La manifestazione si svolgerà nello spazio dedicato alla cultura e alla formazione.

Giovedì 16 aprile alle ore 17:30, incontro promosso in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Verrà presentato il libro di Giusy La Piana “Assertivamente. Strategie di comunicazione interpersonale”, un manuale per allenarsi a dare voce.🔗 Leggi su Palermotoday.it A Spazio Cultura la rassegna "Leggendo le pari opportunità": primo incontro sulla rivista MezzocieloSi tratta di un'iniziativa dedicata alla presentazione di libri e riviste che affermino il valore, nel tempo che viviamo, della parità di genere. "Il Fiabaverso": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Paola GallasMartedì 3 febbraio alle ore 18:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Paola Gallas per la presentazione del suo libro “Il...