Il Fiabaverso | a Spazio Cultura la presentazione del libro di Paola Gallas
Martedì sera a Spazio Cultura Libreria Macaione si tiene la presentazione di
Martedì 3 febbraio alle ore 18:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Paola Gallas per la presentazione del suo libro “Il fiabaverso”, novità editoriale di Flaco Edizioni.Lavorando come business ed executive coach in azienda, l'autrice ha sviluppato un metodo che utilizza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Spazio Cultura
"Il primo brigante": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato
Venerdì 23 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato,
"Il Psi di Craxi": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Saro Freni
La presentazione del libro di Saro Freni si terrà a Palermo, il 2 febbraio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione.
A Roma è nato un nuovo spazio culturale e di rigenerazione urbana fondamentale. Nel 2013 sottoscrissi, come Presidente della Commissione cultura del Campidoglio, una delibera a prima firma dell’allora collega Umberto Marroni per istituire a Roma un cent - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.