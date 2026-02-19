A Spazio Cultura la rassegna Leggendo le pari opportunità | primo incontro sulla rivista Mezzocielo
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palermo organizza la rassegna
Si tratta di un'iniziativa dedicata alla presentazione di libri e riviste che affermino il valore, nel tempo che viviamo, della parità di genere. Il primo appuntamento vedrà protagoniste le donne che animano la storica rivista Mezzocielo Dal 1991 voci di donne che non stanno zitte. Dopo il saluto e l'introduzione del Presidente del Comitato Pari Opportunità Ninni Terminelli, interverranno Adriana Palmieri, Nina Nocera e Maristella Panepinto illustratrice della rivista. A moderare l'incontro saranno l'Avv. Monica Longo e il libraio Nicola Macaione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
