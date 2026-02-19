A Spazio Cultura la rassegna Leggendo le pari opportunità | primo incontro sulla rivista Mezzocielo

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palermo organizza la rassegna

Si tratta di un'iniziativa dedicata alla presentazione di libri e riviste che affermino il valore, nel tempo che viviamo, della parità di genere. Il primo appuntamento vedrà protagoniste le donne che animano la storica rivista Mezzocielo Dal 1991 voci di donne che non stanno zitte. Dopo il saluto e l'introduzione del Presidente del Comitato Pari Opportunità Ninni Terminelli, interverranno Adriana Palmieri, Nina Nocera e Maristella Panepinto illustratrice della rivista. A moderare l'incontro saranno l'Avv. Monica Longo e il libraio Nicola Macaione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ordine dei Medici inaugura Commissione Senior, Servizi e Cultura con il primo incontro della rassegna “Medicina è Cultura”L’Ordine dei Medici di Caserta ha avviato la Commissione Senior, Servizi e Cultura, dopo aver deciso di ascoltare le richieste dei medici in pensione e di valorizzare il patrimonio culturale locale.

Teramo instaura Consulta per le pari opportunità: primo passo verso l’uguaglianza socialeA Teramo nasce una nuova Consulta per le pari opportunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.