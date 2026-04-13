A San Bonifacio la Fiera di San Marco

A San Bonifacio sta per iniziare la 149esima edizione della Fiera di San Marco, che si terrà dal 23 al 26 aprile 2026. L'evento, che si svolge ogni anno in questo periodo, coinvolge diverse attività e esposizioni lungo le strade principali della città. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale che richiama visitatori sia locali che provenienti da zone vicine. La manifestazione si svolge nel cuore della città, occupando spazi pubblici e vie centrali.

San Bonifacio si prepara ad accogliere la 149esima edizione della Fiera di San Marco, in programma dal 23 al 26 aprile 2026. Un appuntamento storico e profondamente radicato nella vita della città, che anche quest’anno si conferma tra i momenti più attesi dalla comunità e dal territorio. Il.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Chocoliamo: a Piazza San Pasquale la fiera del cioccolato e dei dolci nei giorni di San Valentino Valentine Fest 2026, al cenacolo San Marco la consegna del Premio San ValentinoMercoledì 25 marzo l’appuntamento clou della quinta edizione della rassegna di eventi organizzata dall’Istess e interamente dedicata al patrono di... IL NUOVO GIORNALE. SAN BONIFACIO FIERA DI SAN MARCO 2026