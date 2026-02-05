Chocoliamo | a Piazza San Pasquale la fiera del cioccolato e dei dolci nei giorni di San Valentino

Arriva Chocoliamo a Napoli, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in occasione di San Valentino. Dal 11 al 15 febbraio, Piazza San Pasquale si trasforma in un grande mercato dove i golosi di tutte le età possono assaggiare le creazioni dei migliori produttori italiani. Un appuntamento che unisce passione e dolcezza, perfetto per rendere più speciale questa festa.

Arriva Chocoliamo, l’evento che rende più dolce il San Valentino dei napoletani. Dall’11 al 15 febbraio in Piazza San Pasquale a Napoli, i golosi di tutte le età avranno l’occasione unica di scoprire le migliori creazioni dei produttori italiani. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato. L’evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Chocoliamo Fiera

Nel cuore di Napoli, dal 11 al 15 febbraio, apre Chocoliamo, la manifestazione dedicata al cioccolato e ai dolci.

A Brescia, nel cuore della Corsia del Gambero, il Salotto Solbiati si prepara a festeggiare San Valentino con un evento dedicato alle coppie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chocoliamo Fiera

Argomenti discussi: Nel centro di Napoli arriva Chocoliamo, la fiera del cioccolato e dei dolci.

Chocoliamo arriva a NapoliArriva Chocoliamo, l’evento che rende più dolce il San Valentino dei napoletani. Dall’11 al 15 febbraio in Piazza San Pasquale a Napoli, i golosi di tutte le età avranno l’occasione unica di scoprire ... irpinia24.it

Nel centro di Napoli arriva Chocoliamo, la fiera del cioccolato e dei dolciNel centro di Napoli, dall’11 al 15 febbraio, arriva Chocoliamo, la fiera del cioccolato e dei dolci. In piazza San Pasquale a Chiaia ci saranno stand golosi, creazioni artigianali, show cooking, ... napolitoday.it

ACIREALE, RIATTIVATA LA STORICA FONTANA IN PIAZZA L.VIGO. ( San Sebastiano) #AcirealeSocial #acireale facebook

Sul Palco di Piazza San Marco il Duo Zanapia con “MI SA CHE TOCCA A NOI”! “Mi sa che tocca a noi” è uno spettacolo del Duo Zanapia che celebra l’amicizia attraverso il gioco e la condivisione. I due protagonisti coinvolgono il pubblico in una travolgent x.com