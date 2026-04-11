Il Cannes Film Festival 2026 si presenta con una selezione di film in cui spiccano le partecipazioni di brand di moda come Chanel e Louis Vuitton. La lista dei titoli annunciati include lungometraggi provenienti da vari paesi e generi, con registi e attori di rilievo internazionale. La manifestazione si terrà nella città francese come di consueto, attirando pubblico e addetti ai lavori da tutto il mondo. Sono stati confermati anche gli eventi collaterali e le proiezioni speciali previste durante la settimana del festival.

Il primo sguardo alla line-up del Cannes Film Festival 2026 conferma una dinamica ormai consolidata: il red carpet della Croisette si prepara ancora una volta a funzionare come una vera estensione delle maison francesi, con Chanel e Louis Vuitton pronte a occupare una posizione centrale sia in termini di presenza che di visibilità. Quest’anno il Festival di Cannes 2026 è tutto Chanel e Louis Vuitton. Per Chanel, il ritorno è guidato da Kristen Stewart, ambasciatrice della maison, che tornerà a Cannes con “Full Phil” di Quentin Dupieux, affiancata da Charlotte Le Bon e Woody Harrelson. Accanto a lei, anche Marion Cotillard — volto storico del brand — sarà presente con “Karma” di Guillaume Canet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes Film Festival 2026: Chanel e Louis Vuitton dominano la line-up

And the Oscar goes to… Chanel, Dior, Louis Vuitton & Co.: ecco le magnifiche sette griffe che hanno vinto nella notte degli Academy AwardsEppure, non di soli volti noti del grande schermo è fatta la notte degli attesi premi.

Festival di Cannes 2026, date e film in gara: Italia fuoriFuori dai Mondiali e pure dalla Croisette: l'Italia resta (di nuovo) a casa.

Temi più discussi: Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: nessun film italiano in Concorso (ma ci sarà Monica Bellucci); È stata presentata la lista dei film in concorso al festival di Cannes: non ci sono film italiani; Cannes 2026: i possibili film in concorso; Festival del cinema di Cannes 2026, il programma della 79ma edizione.

Festival di Cannes 2026: svelata la lineup ufficiale del Festival, tutti i film in concorsoScopri la lineup di Cannes 2026: Farhadi, Almodóvar e Kore-eda guidano un’edizione dominata dal cinema d’autore. cinefilos.it

Festival di Cannes 2026, il programma completo della 79ª edizione: nessun film italiano in ConcorsoDalla selezione dei film in gara ai membri della giuria, gli ospiti e le data da segnare sul calendario: ecco la nostra guida completa al Festival di Cannes 2026 ... vogue.it

L'assenza di film italiani nel concorso principale del Festival di Cannes e nella sezione Un Certain Regard andrebbe contestualizzata. Indubbiamente il nostro cinema sta affrontando un periodo di crisi, ma non si può usare un'eccezione - è la prima volta che s - facebook.com facebook

L'assenza di film italiani nel concorso principale del Festival di Cannes e nella sezione Un Certain Regard andrebbe contestualizzata. Indubbiamente il nostro cinema sta affrontando un periodo di crisi, ma non si può usare un'eccezione - è la prima volta che s x.com