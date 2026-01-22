Architettura e innovazione | seminario dell' Oappc Lecce su nuove tecnologie

Il seminario organizzato dall'Oappc Lecce il 23 gennaio alle ore 14 approfondirà l'integrazione tra architettura e nuove tecnologie. Un'occasione per analizzare come le innovazioni digitali possano contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio salentino, offrendo strumenti e prospettive aggiornate per professionisti e appassionati del settore. Un evento volto a promuovere un approccio consapevole e avanzato alla progettazione e alla conservazione architettonica.

Il patrimonio architettonico salentino alla luce delle più moderne frontiere della tecnologia: è il fil rouge che caratterizzerà, venerdì prossimo 23 gennaio, dalle ore 14.30 alle 19.30, nell’auditorium del Museo Castromediano a Lecce, il seminario: "Tecnologie per il rilievo, documentazione e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Didattica d'innovazione: a Bari un meeting dedicato alle nuove tecnologie per il mondo dell'Education Leggi anche: In mostra a Lisbona l’Italia dell’innovazione: startup e tecnologie verdi al Web Summit 2025 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Architettura e Innovazione: seminario dell'OAPPC Lecce sulle nuove tecnologie per il rilievo e la digitalizzazione; Regione Puglia finalista al Contest PA OK!: il progetto #mareAsinistra protagonista del seminario territoriale di Bari; Hub Culturale MEMORIAFUTURA: dove si incontrano cultura e innovazione; L’eccellenza dell’oculistica fa tappa a Ferentino: torna il convegno nazionale FRetina. Catania. Architettura tra etica, innovazione e memoria: al via CarlottaXArchitetturaNuovo appuntamento con l’iniziativa nata in memoria dell’architetto Carlotta Reitano Un incubatore di valori etici, morali, professionali e di memoria: il premio CarlottaX giunge alla sua sesta edizio ... lavocedellisola.it AM3 in mostra alla Palazzina Reale di Firenze: architettura tra memoria e innovazioneFirenze, 27 maggio 2025 – Si inaugura il 4 giugno alle ore 17, nella Palazzina Reale di Piazza Stazione, la mostra dedicata allo studio AM3, nell’ambito del progetto Emergenti. Studi d’architettura ... lanazione.it Catania - Premio CarlottaX 2026: architettura, etica e innovazione al centro della sesta edizione https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/innovazione/31365-catania-premio-carlottax-2026-architettura-etica-e-innovazione-al-centro-della-sesta-edizione.html - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.