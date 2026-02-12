Carnevale green | torna lo swap party di CittAttiva

Sabato 14 febbraio, a CittAttiva si tiene il Carnevale green. L’associazione organizza uno swap party, dove si scambiano costumi, accessori e strumenti musicali. L’evento si svolge nel pomeriggio nella sede di CittAttiva.

Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, CittAttiva ospita nella sua sede il Carnevale green, con lo swap party dedicato al baratto di costumi, accessori e strumenti musicali. L’iniziativa, pensata per bambini dai 3 anni e per tutti i ragazzi che amano sperimentare, unisce il divertimento tipico del Carnevale alla cultura del riuso e dell’anti-spreco. Il cuore dell’evento sarà il banchetto del baratto: ogni costume o oggetto dismesso vale un gettone, che potrà essere utilizzato per scegliere un nuovo travestimento a cui dare una seconda vita. Chi desidera contribuire all’allestimento del banchetto può consegnare i propri oggetti nei giorni precedenti, nella sede di CittAttiva, negli orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su CittAttiva Carnevale

Lo Swap party di Spoltore è un evento dedicato alla promozione del riuso e della sostenibilità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su CittAttiva Carnevale

Argomenti discussi: MONCALIERI – Torna il Carneval green alle Vallere; Torna lo swap party, il baratto di Carnevale a CittAttiva per dare nuova vita ai costumi; In città torna lo spettacolo dei carri: Un carnevale identitario e diffuso - VIDEO; Carnevale green e vintage nel cuore di Piacenza.

Ravenna, per Carnevale torna il banchetto del baratto sabato 14 febbraioA Ravenna torna anche quest’anno l’appuntamento con il Carnevale green di CittAttiva, in programma sabato 14 febbraio dalle 15 alle 17.30 nella la ... corriereromagna.it

CARISSIMI, VENERDÌ CARNEVALE AL GREEN PARK DI SORBOLO LEVANTE VIETATO MANCAREE - facebook.com facebook