Un successo lo Swap Party di Spoltore e ora il Comune è anche ufficialmente Plastic-Free

Lo Swap Party di Spoltore, organizzato dalla pro loco Terra dei 5 borghi, si è concluso con successo, attirando numerosi cittadini e curiosi. L’evento ha promosso il riuso di abiti e accessori, contribuendo a sensibilizzare sulla riduzione degli sprechi. Grazie a questa iniziativa, il Comune di Spoltore ha ufficialmente adottato la certificazione Plastic-Free, rafforzando l’impegno per un ambiente più sostenibile e consapevole.

Tanti cittadini e curiosi che domenica 18 gennaio hanno partecipato allo Swap Party organizzato dalla pro loco Terra dei 5 borghi di Spoltore: una giornata nel corso della quale ci si è potuti scambiare abiti e accessori al fine di favorire il riciclo e favorire gli sprechi. A patrocinare.🔗 Leggi su Ilpescara.it Swap party a Spoltore: una giornata per favorire lo scambio sostenibileLo Swap party di Spoltore è un evento dedicato alla promozione del riuso e della sostenibilità. Vasto si conferma Comune 'plastic free' anche per il 2026Vasto si conferma Comune “Plastic Free” anche per il 2026, riconoscimento che valorizza le politiche ambientali adottate e le iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, scuole e attività commerciali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Swap Party - Il Grande Cocomero; LiberaLibri: a Verona torna lo swap party dedicato ai libri; A Spoltore torna lo Swap Party: una giornata dedicata al riuso e alla sostenibilità; Swap Party all'OFF Topic. Piazza dei Leoni oggi piena di energia, sorrisi e condivisione! Dopo il grande successo dello scorso anno, oggi Albenga ha accolto con entusiasmo il ritorno dello Swap Party nella suggestiva piazza dei Leoni: una vera e propria festa del riuso e del baratto, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.