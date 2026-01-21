Cultura | al via convegno a Roma su tutela gestione e valorizzazione dei siti archeologici

È inaugurato a Roma il convegno internazionale ArcheoSite, dedicato alla tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici. L’evento, che si svolgerà fino al 23 gennaio 2026, rappresenta un’importante occasione di confronto tra esperti e istituzioni per approfondire le sfide e le strategie nel settore archeologico, promuovendo la tutela del patrimonio storico e culturale.

Da oggi, e fino al 23 gennaio 2026, si svolgerà il convegno internazionale intitolato ArcheoSite. Il presente dell'archeologia. Tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologici tra Europa e Mediterraneo. Questo importante evento è organizzato dal Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con il Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura. L'incontro riunirà istituzioni, studiosi, direttori di parchi archeologici e professionisti del settore, creando un'opportunità per un confronto internazionale sulle principali sfide che l'archeologia contemporanea deve affrontare.

