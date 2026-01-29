La prima edizione di Archeosite a Roma | un convegno internazionale per la tutela e la valorizzazione dei siti archeologici

La prima edizione di Archeosite si è svolta a Roma dal 21 al 23 gennaio. Per tre giorni, esperti, studiosi e istituzioni si sono riuniti per discutere di tutela e valorizzazione dei siti archeologici italiani e internazionali. L’evento, promosso dal Ministero della Cultura, ha visto numerose presentazioni e confronti per trovare nuove strategie di conservazione e promozione del patrimonio storico.

Si è tenuta la scorsa settimana, dal 21 al 23 gennaio, la prima edizione del convegno internazionale Archeosite, promosso dal Ministero della Cultura (MiC) tramite il Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale (DiVA) e il Parco archeologico del Colosseo (PArCo). L'evento, ospitato tra la Sala Spadolini del Collegio Romano e la Curia Iulia del Foro Romano, ha riunito oltre 70 esperti da 37 siti archeologici euromediterranei. L'obiettivo è creare una piattaforma stabile di scambio su best practices per proteggere, gestire e promuovere il patrimonio antico, nel quadro del Piano Mattei per il Mediterraneo allargato.

