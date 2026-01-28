Arrivano sempre più spesso inviti con il dress code “cocktail” e molte persone si chiedono cosa indossare per non sbagliare. La verità è che non c’è un’unica regola, ma bisogna conoscere qualche dettaglio per essere sicuri di fare bella figura. Basta scegliere un abito elegante, senza esagerare, e completarlo con accessori sobri. In questo modo, si evita di sembrare troppo formali o troppo casual. Con un po’ di attenzione, si può essere pronti a ogni occasione senza stressarsi.

Quante volte, davanti alla dicitura “dress code cocktail”, ci si è chiesti cosa significasse davvero, arrivando all’evento con la sensazione di non aver centrato il look giusto? Per non incappare in questo errore bisogna ripassare la teoria della moda. Nato come compromesso tra l’abito da giorno e quello da sera, il dress code cocktail donna si è evoluto nel tempo, adattandosi a stagioni, orari e contesti diversi. Nonostante sia altamente popolare come richiesta, spesso lascia spazio a dubbi: quanto formale? Quanto elegante? E soprattutto, cosa significa davvero quando l’invito parla di cocktail attire? Capirne il significato è il primo passo per scegliere l’outfit giusto, senza risultare né eccessivi né sottotono. 🔗 Leggi su Amica.it

Dress code: cocktail. Come vestirsi (bene) senza sbagliare

