Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Bari | arriva la dirigente superiore Maria Cavaliere
La nuova comandante dei Vigili del Fuoco di Bari è l’ingegner Maria Cavaliere. Ha preso servizio lunedì scorso, sostituendo il precedente vertice. La nomina cambia la guida del corpo di pronto intervento in città, con Cavaliere pronta a mettere in campo le sue competenze.
E' l'ingegner Maria Cavaliere la nuova comandante dei Vigili del Fuoco di Bari. La dirigente superiore ha cominciato l'incarico lunedì scorso. Originaria della Calabria, succede a Rosa D'Eliseo che, dopo aver terminato tre anni al vertice del Comando barese, andrà a dirigere quello di Bologna.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Vigili del Fuoco Bari
Avellino: cambio al vertice dei Vigili del Fuoco, Rilievi “Il benessere del personale è la mia priorità”
Questa mattina ad Avellino si è tenuto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco.
Vigili del fuoco di Perugia, cambio al vertice: Rocco Mastroianni è il nuovo comandante
Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Perugia.
Ultime notizie su Vigili del Fuoco Bari
Argomenti discussi: Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Nuoro; Savona, cambio al vertice dei vigili del fuoco: Alessandro Segatori è il nuovo comandante; Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: da Lecco a Sondrio, Durante nuova guida; Avellino, cambio al vertice dei Vigili del Fuoco.
Vigili del fuoco, cambio al vertice: a Vicenza arriva MattiacciNel capoluogo berico Giuseppe Costa, dirigente dell’ufficio per il soccorso pubblico dell’Emilia-Romagna, lascia la reggenza del comando vicentino, assunta nell’agosto scorso, e da oggi gli subentra ... vicenzatoday.it
Cambio al vertice della Direzione Regionale dei Vigili del fuocoCambio al vertice della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Campania. Il passaggio di consegne con una suggestiva cerimonia nella sede storica di via del Sole, nel Centro storico di Napoli ... napolitoday.it
Rosa D’Eliseo si trasferisce a Bologna, arriva Bari Maria Cavaliere facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.