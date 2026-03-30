Caso Salis scontro politico su alert tedesco e assistente dell’eurodeputata | Avs e FdI chiedono interrogazioni in Parlamento

Nel caso che coinvolge l’assistente di un eurodeputato, si sono aperti due fronti politici con richieste di chiarimenti in Parlamento. La vicenda riguarda una segnalazione nel Sistema Schengen e l’identificazione successiva a Roma, con le forze politiche di Avs e FdI che hanno presentato interrogazioni per approfondire la questione. La discussione si concentra sulle procedure di allerta e sulle modalità di gestione delle segnalazioni.

Dalla segnalazione nel Sistema Schengen all’identificazione a Roma: Avs chiede chiarimenti al ministro Piantedosi, mentre emergono dettagli dell’inchiesta tedesca sulla rete “Hammerbande” Il caso Salis arriva in Parlamento e rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico e istituzionale. Dopol’identificazione dell’eurodeputata di Avsall’hotel Varese di Roma, scattata in seguito a un alert inserito nel Sistema informativo Schengen dalle autorità tedesche, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato un’interrogazione parlamentare. Nel mirino, l’operato del Viminale e la mancata informazione preventiva alle autorità italiane su una segnalazione che riguardava una parlamentare europea in carica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Salis, scontro politico su alert tedesco e assistente dell’eurodeputata: Avs e FdI chiedono interrogazioni in Parlamento Articoli correlati Conte porta in Parlamento chi minaccia FdI: un enorme caso politico"È inaccettabile che la Camera accolga il convegno 'Per un Governo che attui la Costituzione', evento organizzato dalle sigle più radicali del... Caso “famiglia nel bosco”, i genitori chiedono la revoca dell’assistente sociale: “gestione ostile e conflitto personale”La richiesta arriva alla vigilia dei test psicologici disposti dal tribunale per i minorenni sui genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham,... Aggiornamenti e notizie su Caso Salis Temi più discussi: Roma, Ilaria Salis controllata in albergo. La Questura: Segnalazione dalla Germania, atto dovuto; Controllo per Ilaria Salis in hotel a Roma. Scontro politico: Avs attacca, la Questura parla di atto dovuto; Ilaria Salis, il racconto del controllo di polizia: Io tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale; Controllo di polizia per Salis: 'Perquisita in hotel. Siamo in un regime'. A Roma il corteo No Kings. Roberto Salis contro il governo: Repressione. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Dopo il controllo avvenuto a Roma, il padre dell’europarlamentare, ... thesocialpost.it Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: Era in camera con un pregiudicatoIl panorama politico italiano si accende nuovamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di ... thesocialpost.it IL CASO ILARIA SALIS FINISCE IN PARLAMENTO - PIANTEDOSI E TAJANI DOVRANNO RISPONDERE IN AULA IN... x.com 24 Mattino - Radio 24. . Il controllo in albergo effettuato all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis è diventato in poche ore un caso politico. Ai nostri microfoni il commento di @nicolafratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che si è dichiarato - facebook.com facebook