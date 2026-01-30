Lega scontro solo rinviato Tensione tra le due anime del partito L’incubo Vannacci e scoppia il caso remigrazione

La tensione nella Lega torna a salire, ma questa volta il confronto si risolve solo con un rinvio. Dopo settimane di scontri tra le due anime del partito, i leader si sono incontrati a Roma, cercando di mettere una pezza alla crisi interna. Per qualche ora, i membri hanno deciso di mettere da parte le divergenze, ripercorrendo le radici e ricordando il passato di unità. Ma l’incubo Vannacci e il caso sulla “remigrazione” continuano a tenere banco, alimentando le tensioni tra gli esponenti più duri e quelli più moderati

Roma, 30 gennaio 2026 – Per un paio d’ore la Lega si concede il lusso di fermare il tempo. Nel nome di Bobo Maroni, il partito ritrova l’illusione di un’unità perduta: riaffiorano le radici, il gusto guascone delle origini, la solidarietà di branco. “Mi sono sentito a casa”, confessa un esponente storico. Non è solo retorica: nella Sala della Regina a Montecitorio, dove viene presentato il volume sui discorsi parlamentari di Maroni davanti ai ranghi serrati del movimento, la sensazione è giustificata dal tributo corale al co-fondatore. Grazie al suo ricordo e a quello di Bossi — assente ma onnipresente nelle citazioni — via Bellerio celebra se stessa come se tra passato e presente non ci fossero fratture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso “remigrazione” Approfondimenti su Lega Remigrazione Vannacci deposita il marchio del partito Futuro Nazionale e rompe con la Lega, "è solo un simbolo" Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l’addio alla Lega. Lega, scoppia il caso Vannacci: “Cacciarlo? Cosa buona e giusta” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lega Remigrazione Argomenti discussi: Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso remigrazione; Scontro sulla nomina di Freni alla presidenza della Consob; Eccellenza TAA. La neve ferma St. Pauls-Mori Santo Stefano, rinviata la prima del 2026. Lega, scontro solo rinviato. Tensione tra le due anime del partito. L’incubo Vannacci e scoppia il caso remigrazioneSalvini promette chiarimenti con Vannacci, il Nord in pressing sul segretario. Polemica sul convegno dell’ala vicina al generale con CasaPound alla Camera ... lanazione.it Strade e stadi, scontro Fdi-Lega sulle nomine: salta il decreto dal Consiglio dei ministriIl decreto Infrastrutture sparisce dall'ordine del giorno del Cdm: Fratelli d'Italia blocca il commissario per Anas, la Lega quello per gli stadi ... ilfattoquotidiano.it ULTIMA ORA ZAIA CHIEDE A SALVINI LE DIMISSIONI O LA FUORIUSCITA DI VANNACCI: INCOMPATIBILE CON I VALORI STORICI DELLA LEGA Scontro tra l'ala ultrasovranista di Vannacci e quella liberale di Zaia. Il leader Salvini media: nel partito - facebook.com facebook Scontro totale Lega-FI sulla Consob, Tajani: abbiamo impedito la lottizzazione ilsole24ore.com/art/scontro-to… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.