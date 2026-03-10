Musica senza confini concerto della Orchestra Bandistica città di Ortona al teatro Fenaroli di Lanciano

Sabato 14 marzo alle 18, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà il concerto dell'Orchestra bandistica Città di Ortona, intitolato “Musica senza confini”. Alla performance parteciperanno anche alcuni allievi della scuola musicale L. La serata presenta un'esibizione di musica dal vivo con un programma che coinvolge i musicisti dell'orchestra e gli studenti.

Sabato 14 marzo, alle ore 18, al teatro Fenaroli di Lanciano, c'è "Musica senza confini", il concerto dell'Orchestra bandistica Città di Ortona, con la partecipazione degli allievi della scuola musicale L. Di Tollo, direttore M° Marco Bomba. Biglietti in vendita sul circuito ciaotickets e al botteghino del teatro il 13 marzo (16.30-19.30) e 14 marzo (dalle 16.30)

