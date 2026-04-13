A Fucecchio si corre in pista con il campionato di società assoluto

A Fucecchio, presso lo Stadio Corsini, si è svolta la prima tappa del Campionato di Società Assoluto, dedicata alle gare di 10.000 metri. La manifestazione ha dato il via alla stagione su pista, attirando atleti e squadre da diverse zone della regione. La pista è stata recentemente rinnovata, offrendo un impianto moderno per le competizioni. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti impegnati nelle discipline di mezzofondo e fondo.

Fucecchio (Firenze), 13 aprile 2026 – Sulla rinnovata pista dello Stadio Corsini, a Fucecchio, si è aperta la stagione su pista con la prima prova del Campionato di Società Assoluto dedicata ai 10.000 metri, una delle distanze più esigenti del panorama atletico. Dalle 14 fino a oltre le 20, il programma ha scandito un lungo pomeriggio di sport senza interruzioni: in pista si sono alternate tutte le categorie, maschili e femminili, organizzate in batterie di merito, mentre a bordo campo trovavano spazio anche i concorsi del peso, del lungo e del triplo, a completare un quadro tecnico articolato. https:www.lanazione.itempolisportil-campionato-toscano-assoluto-e-master-xavd1qmz Ad anticipare le serie dei 10.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Fucecchio si corre in pista con il campionato di società assoluto A Fucecchio il Campionato toscano assoluto e MastersFucecchio, 9 aprile 2026 – Fucecchio si prepara a vivere un pomeriggio di atletica di alto livello: domenica 12 aprile 2026 la rinnovata pista dello... Volley Serie C maschile. Il Fucecchio crolla in casa. Dominio assoluto del PratoVOLLEY FUCECCHIO 0VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani,...