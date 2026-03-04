Volley Serie C maschile Il Fucecchio crolla in casa Dominio assoluto del Prato
Durante la partita di volley di Serie C maschile, il Fucecchio ha subito una sconfitta casalinga contro il Prato, che ha vinto con un punteggio di 3-0. La formazione del Prato ha mostrato un dominio chiaro sul campo, mentre il Fucecchio ha schierato i giocatori Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi e Pertici.
VOLLEY FUCECCHIO 0 VOLLEY PRATO 3 VOLLEY FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All. Cei. "KABEL" VOLLEY PRATO: Parenti, Alpini, Postiferi, Menchetti, Bandinelli, Civinini M., Mazzanti, Conti, Civinini J. (L). All. Novelli. Arbitri: Piro e Bambusa di Pisa. Parziali: 10-25; 24-25; 18-25. FUCECCHIO – Il volley Prato "Kabel" supera il Volley Fucecchio per 0-3 nella 17° giornata del campionato, confermando tutto il proprio valore e la compattezza del gruppo. I bianconeri fucecchiesi si sono dovuti inchinare alla maggior caratura dell’avversario e in seguito anche a questa sconfitta vedono sempre più avvicinarsi la retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini (L),...
Leggi anche: LIVE Civitanova-Leuven 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio assoluto dei padroni di casa che vincono 25-10 nel primo set!
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas affronta la Banca Macerata FisiomedDopo la partita contro Taranto, la Emma Villas torna in campo stasera (ore 20) al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno ... sport.quotidiano.net
Pallavolo, Serie C: la Team Volley Messina domani attesa da una doppia sfidaNella 15ª giornata dei Campionati di Serie C di Pallavolo, le squadre della Team Volley Messina sulla carta dovevano disputare ... 98zero.com
! Successo netto per la Serie B1, che supera 3-0 Pieralisi Volley Jesi conquistando tre punti importanti grazie a una prova solida e convincente Grande prova di carattere per la Serie B2, capace di rimontare da 0-2 contr facebook