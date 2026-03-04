Volley Serie C maschile Il Fucecchio crolla in casa Dominio assoluto del Prato

Durante la partita di volley di Serie C maschile, il Fucecchio ha subito una sconfitta casalinga contro il Prato, che ha vinto con un punteggio di 3-0. La formazione del Prato ha mostrato un dominio chiaro sul campo, mentre il Fucecchio ha schierato i giocatori Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi e Pertici.