A Favara arrivano i vigili urbani | le prime multe scatenano il panico L’opposizione attacca | È successo il caos

A Favara, i vigili urbani sono arrivati nel centro cittadino e hanno iniziato a emettere le prime contravvenzioni. La presenza degli agenti ha provocato reazioni diverse tra i cittadini, con alcuni che hanno espresso sorpresa e altri preoccupazione. Le prime multe sono state notificate, generando tensione tra i residenti. L’opposizione politica ha commentato la situazione, definendola come un momento di grande confusione.

“In questi giorni è successo il caos, con l’arrivo – finalmente, dico – dei vigili urbani a Favara ”. Così esordisce Miriam Mignemi, presidente del Consiglio comunale di Favara, durante una seduta d’aula. E non mente, i vigili urbani hanno effettivamente scatenato la bagarre nel piccolo paese in provincia di Agrigento, dove da poco sono stati assunti 12 vigili, e sono state aumentate le ore di quelli, pochi, già in servizio. Un cambiamento radicale che ha portato per strada nuove leve della polizia municipale, finalmente in grado di fare controlli, e far rispettare le regole. Le regole, appunto, quelle che hanno scatenato “il caos ” e che hanno acceso la questione perfino in Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Favara arrivano i vigili urbani: le prime multe scatenano il panico. L’opposizione attacca: “È successo il caos” Telecamera “E Killer”, prime multe per abbandono di rifiuti a FavaraSono scattate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti grazie alla telecamera “E Killer”a Favara. Parcheggio, arrivano le prime multeDopo mesi di polemiche e confronti politici, arrivano le prime multe della Polizia locale nel parcheggio realizzato di fronte alla chiesa di Santa...