Parcheggio arrivano le prime multe

Sono state emesse le prime multe nel parcheggio davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti in piazza Immacolata. Dopo mesi di discussioni e confronti tra cittadini e amministrazione, la Polizia locale ha iniziato a intervenire per garantire il rispetto delle norme di sosta. Si tratta di un passo importante nella gestione del nuovo spazio, con l’obiettivo di favorire un utilizzo corretto e ordinato della zona.

Dopo mesi di polemiche e confronti politici, arrivano le prime multe della Polizia locale nel parcheggio realizzato di fronte alla chiesa di Santa Maria Goretti, in piazza Immacolata. Un intervento che nelle scorse settimane aveva acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione e che ora entra nella sua fase operativa, con controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole. Nell'area, infatti, è prevista la sosta gratuita, ma solo per un'ora. Trascorso questo tempo, gli automobilisti sono tenuti a spostare il veicolo. Una misura introdotta proprio per evitare soste prolungate e garantire un ricambio delle auto, regolamentando così un flusso che, con il passare del tempo, era diventato sempre più intenso e disordinato.

