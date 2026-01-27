Telecamera E Killer prime multe per abbandono di rifiuti a Favara

La telecamera “E Killer” a Favara ha permesso di individuare e sanzionare i primi casi di abbandono di rifiuti. Questo sistema rappresenta un passo importante nella lotta contro l'inquinamento e il rispetto dell'ambiente locale. Le prime multe dimostrano l’efficacia di misure tecnologiche volte a monitorare e prevenire comportamenti illeciti in città.

Sono scattate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti grazie alla telecamera "E Killer"a Favara. Le immagini hanno incastrato alcune persone sorprese a scaricare spazzatura di ogni tipo nell'area dell'isola ecologica. Oltre alla sanzione amministrativa, per loro scatterà anche il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Favara E Killer Antegnate, giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti: multe fino a 1.200 euro L'abbandono dei rifiuti si paga caro. Seimila euro di multe in due mesi L'abbandono dei rifiuti comporta sanzioni significative. Beccati dalla telecamera E Killer ad abbandonare rifiuti: elevate sanzioni a FavaraSono state elevate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti con l'utilizzo della telecamera E KILLER a Favara. Si tratta di persone che sono state sorprese a scaricare spazzatura di ogni ... grandangoloagrigento.it Lotta ai rifiuti illegali, il sindaco: Un primo risultato concretoCondividi questo su WhatsApp Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, annuncia sui social l'emissione delle prime sanzioni per abbandono illecito di rifiuti grazie all'utilizzo della telecamera E Kille ... favaraweb.com

