L’aeroporto di Falconara si prepara a cambiare volto. La grande leva del territorio si spinge verso un futuro più ibrido, puntando sulla ripresa e sull’innovazione. Il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, fa il punto: il 2025 è stato un anno di consolidamento, un passo avanti per le imprese della regione. Ora l’attenzione si sposta verso nuove sfide e investimenti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’aeroporto come punto di svolta economico.

MASSIMILIANO Polacco, direttore Confcommercio Marche, come stanno le imprese in regione? Com’è andato il 2025? "Il 2025 è stato un anno di consolidamento e di maturazione. Le imprese marchigiane, in particolare quelle del terziario, hanno dimostrato grande capacità di adattamento e una rinnovata fiducia nel futuro. Dopo una fase complessa, il sistema economico regionale ha saputo reagire investendo in qualità, servizi, professionalità e relazione con il cliente. Non è stato un anno privo di sfide, ma è stato certamente un anno che ha rafforzato le basi per una crescita più solida, sostenibile e consapevole, con segnali positivi soprattutto nei consumi legati all’esperienza e al valore del servizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "L’aeroporto di Falconara grande leva. Il futuro è più ibrido"

Approfondimenti su Falconara Marche

Mentre si attendono i lavori di Aeroporti di Puglia, resta aperta la questione rotte estive di Aeroitalia da e per il Gino Lisa.

Dopo il salvataggio dell'aeroporto Giuseppe Verdi, grazie a un importante intervento finanziario, si apre una nuova fase di sviluppo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Falconara Marche

Argomenti discussi: Export, turismo e imprese: i voli strategici per le Marche; I sindaci Stefania Signorini e Daniele Silvetti compatti: Nessun impianto crematorio alle Saline; Crematorio, tramonta l’ipotesi di via Saline: Ancona e Falconara unite per tutelare il territorio; Arriva in città l'App itTaxi. Prenotare una corsa sarà sempre più semplice.

Meteo ad Ancona, chiuso l’aeroporto di Falconara per neveAncona, 26 febbraio 2018 - Dopo il decollo del primo collegamento del mattino per Monaco, avvenuto alle 6.50 con 50 minuti di ritardo, è stato chiuso l’aeroporto di Ancona-Falconara a causa della ... ilrestodelcarlino.it

Buffa nuovo ad dell'aeroporto Falconara, incontro con la sindacaPrimo incontro tra la sindaca di Falconara Marittima, Stefania Signorini, e il nuovo amministratore delegato dell'Ancona International Airport, Giorgio Buffa. Il confronto si è svolto oggi al Castello ... ansa.it

Viaggiare da e verso l'Aeroporto delle Marche in direzione Milano e Roma e, grazie a questi hub internazionali, verso il resto del mondo. È possibile. Veloce, sicuro e senza ore estenuanti di viaggio. Usiamo e sosteniamo le nostre infrastrutture che stanno rina - facebook.com facebook