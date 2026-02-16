Conto alla rovescia per il doppio appuntamento con il Carnevale a Castelferretti e Falconara

Il Carnevale a Castelferretti e Falconara sta per arrivare, perché domani si svolge il doppio evento in occasione del Martedì Grasso. La festa di Castelferretti, chiamata ‘Carnevale in piazza’, porta in piazza della Libertà un pomeriggio di giochi e sfilate, soprattutto per i bambini. La decisione di organizzare due appuntamenti nello stesso giorno nasce dall’intenzione di coinvolgere più famiglie e creare un’atmosfera di festa nel centro cittadino.

La festa prenderà il via alle 15 con la Parata della Banda, che darà inizio alla manifestazione promossa dagli organizzatori della Festa della Famiglia di Castelferretti e dalla Proloco Falconamare, con il supporto del Comune. Sono stati i volontari castelfrettesi a proporre di rilanciare la storica festa di Carnevale, una tradizione che si rinnovava da circa 60 anni ma si era interrotta con la pandemia. I più piccoli, protagonisti della giornata, potranno indossare le loro maschere di Carnevale e partecipare a tante attività pensate espressamente per loro. Gli organizzatori hanno ideato giochi a tema Luna Park e balli di gruppo per regalare momenti di spensieratezza e condivisione.🔗 Leggi su Anconatoday.it "Falconara si accende", scatta il conto alla rovescia per lo 'switch-on': le iniziative in programma Carnevale, conto alla rovescia per il debutto Il Carnevale di Cento sta per partire. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, concluso il conto alla rovescia del MIT. Oltre 200 note per illustrare giochi da record; Conto alla rovescia per la Bit di Milano, per le Marche Buone prospettive – VIDEO; Parlami d’amore, conto alla rovescia per il contest di scrittura per giovanissimi; Cauto ottimismo da Kering, vivacità nell'M&A e conto alla rovescia per le sfilate di Milano. Frozen 3, in arrivo un nuovo cortometraggio che avvierà il conto alla rovescia per il terzo filmIn attesa di scoprire di più su cosa accadrà in Frozen 3, Disney ha anticipato l'arrivo di un nuovo cortometraggio che darà il via al conto alla rovescia per il terzo capitolo. comingsoon.it Assegno Unico 2026, conto alla rovescia per ISEE: come evitare il taglio del bonificoAssegno Unico 2026, conto alla rovescia per ISEE: come evitare il taglio del bonifico. Cosa fare subito per non incorrere nel taglio ... quotidianodiragusa.it Il conto alla rovescia è iniziato. Preparati alle serate di Sanremo con tutto il gusto e la convenienza di Eurospin. #eurospin #laspesaintelligente #sanremo - facebook.com facebook