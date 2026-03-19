Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni Rotondo

Il 25 marzo si terrà a San Giovanni Rotondo la quinta edizione della Via Crucis Laudato si’. L’evento si svolgerà presso le quattordici stazioni monumentali del sentiero di Monte Castellana. La manifestazione è organizzata dalla Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo e coinvolgerà i partecipanti lungo il percorso outdoor. La cerimonia prevede un percorso di preghiera e riflessione lungo le stazioni.

Mercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazionimonumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione dellaVia Crucis organizzata dalla Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo.Il momento di preghiera, con inizio alle ore 19:00, sarà presieduto da S.E. R.Mons. padre Franco Moscone, arcivescovo dell’arcidiocesi diManfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e da don Pasquale Paloscia,assistente spirituale della Comunità Laudato si’. La Via Crucis è il cammino di Gesù verso il Calvario, un gesto compiuto più diduemila anni fa e che continua nella storia di ogni persona che soffre.Il titolo scelto per quest’anno è “Le ferite del Gargano”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni Rotondo Articoli correlati Il sacro mantello di San Francesco arriva a San Giovanni RotondoIl sacro mantello di San Francesco d’Assisi, custodito nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Boissonnade, in Francia, arriva in provincia di... Leggi anche: A San Giovanni Rotondo un albero per la salute mentale Aggiornamenti e notizie su Via Crucis Laudato Discussioni sull' argomento San Giovanni Rotondo: torna la Via Crucis della Comunità Laudato si’; FEDE San Giovanni Rotondo, torna la Via Crucis Laudato si’: riflettori sulle ferite del Gargano. Via Crucis Laudato sì a San Giovanni RotondoMercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazioni monumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione della Via Crucis organizzata dalla Comunità Laudato ... manfredonianews.it FEDE San Giovanni Rotondo, torna la Via Crucis Laudato si’: riflettori sulle ferite del GarganoLa Comunità Laudato si’ rivolge un invito aperto a tutta la cittadinanza a prendere parte a questo momento di preghiera e riflessione. statoquotidiano.it Mercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, si terrà la quinta edizione della Via Crucis “Laudato si’”, organizzata dalla Comunità Laudato si’ locale #ViaCrucis #SanGiovanniRotondo #Fede #Chiesa - facebook.com facebook