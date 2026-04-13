A Cameri torna la Pesciolata degli Alpini | buon cibo musica e calcio balilla umano

A Cameri torna la tradizionale Pesciolata degli Alpini, un evento che si svolge nell’area mercato e che dura quattro giorni. Durante questa occasione vengono proposte specialità gastronomiche, musica e attività per bambini e adulti, tra cui il calcio balilla umano. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per la comunità locale e richiama visitatori da fuori paese. La festa si svolge nel rispetto delle consuete abitudini e tradizioni dell’evento.

Consueto appuntamento a Cameri all'area mercato con la Pesciolata degli Alpini. Quattro giorni di buon cibo e festa per tutta la famiglia.Si inizia gioveìd 16 aprile alle 20 con la "cena senza fretta". Venerdì alle 17 è previsto il settimo torneo di calcio balilla umano. Dalle 18.30 alle 20.30.🔗 Leggi su Novaratoday.it Torna la ‘Festa degli aquiloni’: colori, buon cibo e divertimentoIl cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della ‘Festa degli aquiloni’. Leggi anche: A «La Scagna» buon cibo e musica live: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll