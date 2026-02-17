Pizza e lavoro a Brescia il corso gratuito per disoccupati del pizzaiolo Ciro Di Maio | Ora tocca a me restituire

Ciro Di Maio, pizzaiolo di Frattamaggiore, ha aperto un corso gratuito a Brescia per aiutare i disoccupati a imparare il mestiere. La sua scelta nasce dal desiderio di restituire qualcosa dopo aver trovato lavoro al Nord. Il corso si svolge in una piccola pizzeria nel centro della città, dove i partecipanti imparano le basi dell’arte della pizza. Di Maio ha deciso di condividere le sue competenze per offrire una possibilità concreta a chi cerca un’occupazione.

Brescia, 17 febbraio 2026 – Lasciare Frattamaggiore, comune della città metropolitana di Napoli in Campania, per cercare fortuna al Nord e poi restituire opportunità a chi si trova in difficoltà. È la traiettoria personale e professionale di Ciro Di Maio, pizzaiolo e imprenditore oggi attivo a Brescia, che dopo aver costruito una carriera solida ha scelto di trasformare il proprio mestiere in uno strumento di inclusione sociale. Il lavoro, una volta conquista individuale, diventa così leva per permettere ad altri di ricominciare. Il corso professionale per pizzaioli. L’iniziativa prende forma attraverso un corso professionale per pizzaioli rivolto a persone disoccupate, promosso in collaborazione con Politiche del Lavoro Srl e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

