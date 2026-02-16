Sorpresa le prime rondini sono già arrivate in Italia | le foto dal Parco Nazionale del Circeo

Le prime rondini sono arrivate in Italia, e questa volta è stato il fotografo Sandro Allegretti a catturare il momento al Parco Nazionale del Circeo, dove le temperature più miti hanno accelerato la loro migrazione. Nel suo scatto si vede un gruppo di rondini e balestrucci che si rincorrono sopra il lago di Caprolace, segnale che la primavera sta davvero iniziando.

Aria di primavera al Parco Nazionale del Circeo, dove il fotografo naturalista Sandro Allegretti ha avvistato e fotografato le prime rondini comuni e i primi balestrucci in volo sul lago di Caprolace. Sono in anticipo rispetto alle medie delle migrazioni storiche, ma non dobbiamo sorprenderci, anche a causa del cambiamento climatico in atto.