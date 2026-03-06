Da dove vengono le rondini che tornano in primavera e perché le rivediamo in questa stagione

Le rondini sono uccelli migratori che ogni anno tornano in Italia e in Europa con l’arrivo della primavera. La maggior parte di esse trascorre l’inverno in Africa, compiendo un viaggio lungo e complesso per raggiungere i loro siti di nidificazione. Questa migrazione rappresenta uno dei spostamenti più spettacolari nel regno animale. Le rondini tornano in questa stagione per riprendere le attività di riproduzione.

