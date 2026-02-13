Tentano un furto nella caserma dei vigili del fuoco visti | ladri incappucciati scappano

Un tentativo di furto nella caserma dei vigili del fuoco di Bondeno è stato sventato ieri sera, quando due operatori hanno notato due ladri incappucciati che cercavano di forzare l’ingresso. I malviventi, scoperti poco prima delle 22.30, sono riusciti a fuggire a tutta velocità a bordo di un’auto dopo aver lasciato sul posto alcuni attrezzi.

Un forte rumore a tarda sera. E’ così che due vigili del fuoco, intorno alle 22.30 di giovedì 11 febbraio, si sono accorti che qualcuno stava per entrare all’interno del distaccamento di Bondeno. Secondo quanto riportato dagli stessi pompieri, i colleghi hanno subito controllato cosa stesse accadendo, trovandosi davanti a due ladri incappucciati che avevano da poco scassinato la porta d’ingresso. “Alla vista dei vigili del fuoco – fanno sapere dal Comando -, i malviventi sono fuggiti immediatamente. Altri due colleghi hanno cercato di rintracciarli, provando a seguire le loro tracce, ma con esito negativo”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

A Grugliasco, una caserma dei vigili del fuoco è stata oggetto di furto di attrezzature per un valore di diverse migliaia di euro.

Un gruppo di sei persone ha effettuato un furto all'interno di una caserma dei vigili del fuoco nel Pavese.

