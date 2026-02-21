ricatto sul petrolio ungheria blocca prestito di 90 miliardi a kiev

L'Ungheria blocca il prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina a causa del mancato transito del petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba. Il governo ungherese richiede che Kiev ripristini il flusso di petrolio prima di sbloccare i fondi. La decisione colpisce le relazioni tra i due paesi e mette in discussione la consegna di aiuti internazionali. La situazione si aggrava mentre si cerca una soluzione rapida.

Lo scontro tra Budapest e Kiev raggiunge un nuovo picco di tensione. Attraverso un post pubblicato su X, il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha ufficializzato il legame tra il veto sul prestito UE da 90 miliardi di euro e l’interruzione delle forniture energetiche: «Stiamo bloccando il prestito all’Ucraina finché non riprenderà il transito del petrolio verso l’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba». Secondo la ricostruzione del governo Orbán, l’Ucraina starebbe deliberatamente bloccando il transito del greggio in coordinamento con Bruxelles e con le forze di opposizione ungheresi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L’Ungheria sospende il prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina, accusandola di ricatto: “blocca il passaggio del petrolio”L’Ungheria ha deciso di sospendere un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, accusandola di aver bloccato il passaggio del petrolio.

Ue, accordo per l’Ucraina: prestito di 90 miliardi a KievL’Europa si unisce al sostegno dell’Ucraina con un imponente accordo: 90 miliardi di euro per il triennio 2026-27.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.