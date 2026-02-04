Un uomo di 43 anni a Casapulla ha tentato di togliersi la vita usando un congegno a gas. Poco dopo aver acceso il dispositivo, ha chiamato la polizia, che è intervenuta in pochi minuti e lo ha salvato. L’uomo si trovava in forte crisi per problemi economici.

È stato tratto in salvo un uomo di 43 anni a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto nei giorni scorsi a Casapulla (Caserta). L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, dopo che l’uomo aveva manifestato intenti suicidi a causa di gravi difficoltà economiche. La segnalazione e l’intervento immediato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una telefonata giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, in preda a una forte agitazione, ha comunicato di aver predisposto un pericoloso congegno domestico utilizzando una stufa a gas, manifestando così la sua intenzione di compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta il suicidio a Casapulla con un congegno a gas e chiama la polizia, intervento lampo e salvataggio

Approfondimenti su Casapulla Polizia

Nella serata di domenica, un detenuto straniero nel carcere di Terni ha tentato di togliersi la vita impiccandosi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Casapulla Polizia

Argomenti discussi: Tenta il suicidio mentre è in corso una diretta Rai: 38enne salvato dalla polizia locale sul ponte Spizzichino; Detenuto morto dopo aver tentato il suicidio a Sollicciano, il cordoglio della sindaca Sereni; Tenta il suicidio a Roma durante la diretta del Tg Rai, 38enne salvato dalla polizia sul ponte Spizzichino; Detenuto tenta suicidio a Sollicciano, salvato dagli agenti – ASCOLTA.

Casapulla, tenta il suicidio perchè in difficoltà economiche: 43enne salvato dalla poliziaLa Polizia di Stato ha salvato dal suicidio un uomo di 43 anni residente a Casapulla, nel Casertano. Agli agenti l'uomo, sposato e padre di due figli, ha raccontato di vivere una ... ilmattino.it

Tenta il suicidio per debiti: salvato dalla Polizia a CasapullaCasapulla - Alle 11.44, un uomo di 43 anni residente a Casapulla, nel Casertano, ha contattato la Sala Operativa del Commissariato di Santa Maria Capua ... cronachedellacampania.it

A processo per l’omicidio della madre, muore dopo aver tentato il suicidio nel carcere di Bari #bari #cronaca #omicidio #suicidio - facebook.com facebook

Tenta il suicidio in carcere a Bari: 42enne imputato per l’omicidio della madre è in fin di vita x.com