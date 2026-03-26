Festività primaverili tra aprile e maggio spazi d’arte in città

Durante le festività di aprile e maggio, molte città italiane aprono le loro mostre d’arte al pubblico, coinvolgendo regioni come la Campania, l’Emilia-Romagna e il Lazio. Le esposizioni rimangono accessibili anche nei giorni di festa, offrendo l’opportunità di visitare spazi espositivi e apprezzare opere artistiche senza interruzioni. La maggior parte delle strutture conferma l’apertura durante le festività primaverili.

Dalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, le mostre di arte restano aperte anche durante le giornate festive. Il tempo per le gite fuori porta di aprile e maggio può essere vissuto tra bellezza e cultura tra Napoli, Roma, e Parma, con specifici progetti espositivi dedicati a Mirò, a Matisse, a Caravaggio, a Monet e all’Impressionismo francese. Una panoramica della storia dell’arte attraverso quattro secoli, dal Seicento al Novecento, spalanca lo sguardo su sperimentazioni, innovazioni e ribellioni. GLI ITINERARI D’ARTE Napoli, sino al 26 aprile: la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta ospiterà sino al 26 aprile la mostra: “Joan Miró: per poi arrivare all’anima”, prodotta da Navigare S. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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