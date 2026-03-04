Calendario scolastico 2026 27 | il 1 novembre e il 25 aprile cadono di domenica il 1 maggio di sabato Tutti i ponti possibili e quelli mancati

Per l’anno scolastico 20262027, il 1 novembre e il 25 aprile cadranno di domenica, mentre il 1 maggio sarà di sabato. Sono previsti vari ponti e giorni di scuola lunga, anche se alcuni potrebbero mancare a causa delle date festive. La definizione ufficiale del calendario spetterà alle Regioni, che approveranno le delibere tra primavera e estate 2026.

Il calendario scolastico 20262027 sarà definito, come di consueto, dalle singole Regioni con proprie delibere tra la primavera e l'estate 2026. Qui, quelli già pubblicati. Tuttavia, sulla base delle festività civili e religiose fissate a livello nazionale dalla legge 2601949 e successive modifiche, è già possibile individuare i principali "ponti" potenziali, cioè le occasioni in cui una ricorrenza cade a ridosso del fine settimana. Le date di avvio e chiusura delle lezioni varieranno da territorio a territorio, ma il quadro delle festività comuni consente una prima ricostruzione per famiglie, studenti e personale scolastico.

Calendario scolastico 2026/27, il Lazio inizia il 15 settembre e chiude l’8 giugno. Tutti i pontiLa Regione Lazio ha definito, comunicandolo tramite il proprio sito, il calendario scolastico 2026-2027 per le istituzioni statali e paritarie del...

Calendario scolastico Provincia autonoma di Bolzano 2026/27. Si inizia giorno 7 settembre. Tutti i pontiLa Provincia autonoma di Bolzano ha definito il quadro del calendario scolastico 20262027.

