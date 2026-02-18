Transizione digitale a Città della Scienza una mattinata tra ricerca gioco e consapevolezza

A Città della Scienza, una mattina dedicata alla transizione digitale ha attirato molti visitatori, interessati a scoprire come le tecnologie innovative influenzano quotidianamente la vita. Durante l’evento, studenti e famiglie hanno esplorato laboratori di realtà virtuale e dimostrazioni di applicazioni pratiche. La giornata ha messo in evidenza come le innovazioni digitali migliorano l’istruzione e semplificano i compiti quotidiani. La partecipazione è stata numerosa e il pubblico ha potuto toccare con mano le ultime novità tecnologiche.

Un viaggio tra scienza, realtà virtuale e applicazioni concrete per capire come le nuove tecnologie stanno cambiando la società. Il 19 febbraio 2026, dalle 9 alle 13, Città della Scienza ospita il Future Lab "Alla ricerca della transizione digitale", nuovo appuntamento inserito nella 39ª edizione di Futuro Remoto. L'iniziativa è coordinata dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e propone agli studenti un percorso fatto di brevi talk e attività pratiche per rendere la ricerca Stem accessibile, concreta e legata alla quotidianità. Un team interdisciplinare tra matematica e Intelligenza Artificiale.