Transizione digitale a Città della Scienza una mattinata tra ricerca gioco e consapevolezza

Da ildenaro.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Città della Scienza, una mattina dedicata alla transizione digitale ha attirato molti visitatori, interessati a scoprire come le tecnologie innovative influenzano quotidianamente la vita. Durante l’evento, studenti e famiglie hanno esplorato laboratori di realtà virtuale e dimostrazioni di applicazioni pratiche. La giornata ha messo in evidenza come le innovazioni digitali migliorano l’istruzione e semplificano i compiti quotidiani. La partecipazione è stata numerosa e il pubblico ha potuto toccare con mano le ultime novità tecnologiche.

Un viaggio tra scienza, realtà virtuale e applicazioni concrete per capire come le nuove tecnologie stanno cambiando la società. Il 19 febbraio 2026, dalle 9 alle 13, Città della Scienza ospita il Future Lab “Alla ricerca della transizione digitale”, nuovo appuntamento inserito nella 39ª edizione di Futuro Remoto. L’iniziativa è coordinata dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche e propone agli studenti un percorso fatto di brevi talk e attività pratiche per rendere la ricerca Stem accessibile, concreta e legata alla quotidianità. Un team interdisciplinare tra matematica e Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Argomenti discussi: Turismo culturale digitale: come l’AI cambia musei, siti e città d’arte; Città metropolitana di Milano: nuova dirigente per il Dipartimento Transizione digitale; Nascono gli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro della città di Livorno; Comuni tra digitale, sicurezza e transizione energetica: le priorità del 2026 per le amministrazioni locali.

