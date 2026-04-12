Impresa di Yeman Crippa vince la maratona di Parigi | è il primo italiano a riuscirci

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo con circa 60.000 partecipanti. La sua prestazione si è conclusa in 2 ore, 5 minuti e 18 secondi, stabilendo il suo nuovo record personale. Con questa vittoria, è diventato il primo atleta italiano a conquistare il primo posto in questa competizione. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi runner provenienti da tutto il mondo.

Yeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato personale di 2h05:18. Si tratta del primo italiano a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un europeo non vinceva da 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski lo ha fatto nel 2002). «La mia carriera da maratoneta inizia oggi» ha esultato l’azzurro. «È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare – ha esultato il trentino delle Fiamme Oro – Oggi mi sono riscattato dal 25esimo posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona».🔗 Leggi su Open.online Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il...