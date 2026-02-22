Yeman Crippa demolisce il record italiano di mezza maratona! Secondo europeo di sempre che tempo a Napoli

Yeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano di mezza maratona, migliorando il suo precedente risultato. La gara si è svolta a Napoli, dove il runner ha completato i 21,097 km in 59:01. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di corsa, dimostrando una grande tenacia sulle strade cittadine. La sua impresa rappresenta un passo avanti per il livello sportivo nazionale della specialità. La sfida continua con altre competizioni in programma.

Yeman Crippa ha demolito il già suo record italiano di mezza maratona, rendendosi protagonista di una prestazione encomiabile lungo le vie di Napoli e completando i 21,097 km del tracciato partenopeo con il tempo di 59:01. Il Campione d’Europa di specialità ha abbassato di ben venticinque secondi il primato che aveva siglato quattro anni fa sempre nel capoluogo campano (59:26 nel 2022). Dopo essersi ritirato nella Maratona dei Mondiali (dove Iliass Aouani conquistò una bella medaglia di bronzo) e non essere andato oltre il 38mo a Valencia nel mese di dicembre, il primo azzurro a scendere sotto l’ora nella mezza aveva aperto la nuova annata agonistica con la vittoria al Cross di Alà dei Sardi e oggi ha fornito una prova di notevole efficienza tecnica, atletica e agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Atletica, record del mondo della mezza maratona di marcia? Il tempo "proposal" di Yamanishi e i limitiToshikazu Yamanishi ha stabilito un record mondiale nella mezza maratona di marcia, spinto dalla nuova distanza ufficiale introdotta dal 2026.

