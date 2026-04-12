Yeman Crippa esulta a Parigi | La mia carriera da maratoneta inizia oggi trovata la strada giusta

Yeman Crippa ha completato la sua sesta maratona a Parigi, ottenendo un risultato che ha definito come l'inizio della sua carriera nella distanza. Dopo aver corso la prova, ha espresso soddisfazione per aver trovato la strada giusta e ha festeggiato la sua prestazione. La sua partecipazione si è conclusa con un tempo che ha commentato come un passo importante nel suo percorso sportivo.

Yeman Crippa è entrato in una nuova dimensione: alla sua sesta apparizione sui 42,195 km è riuscito a vincere e lo ha fatto in un contesto decisamente prestigioso e importando, trionfando alla Maratona di Parigi 2026 e mettendo così il suo nome in uno degli albi d’oro di maggior impatto a livello globale (anche se l’evento nella capitale francese non è una Major). Dopo i ritiri a Londra e ai Mondiali 2025, dopo la prestazione non così brillante di Valencia e dopo aver siglato il record nazionale di mezza maratona (59:01 un mesetto fa a Napoli), l’azzurro ha piazzato la stoccata di grande classe in terra transalpina ed è tornato a essere il secondo italiano di sempre sulla distanza (2h05:18, alle spalle di Iliass Aouani).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yeman Crippa esulta a Parigi: “La mia carriera da maratoneta inizia oggi, trovata la strada giusta” Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il... Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e...