Xiaomi Robot Vacuum and Mop 6 | nuova potenza e lavaggio a rullo a prezzo accessibile

Un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Youpin. Il dispositivo combina funzioni di pulizia con un sistema di lavaggio a rullo e ha un prezzo accessibile rispetto ad altre soluzioni sul mercato. Le caratteristiche tecniche stanno attirando l’attenzione degli utenti interessati alle soluzioni per la casa intelligente. La campagna di crowdfunding è attiva e in crescita.

Un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti firmato Xiaomi è arrivato sulla piattaforma di crowdfunding Youpin, e le sue specifiche stanno già facendo discutere gli appassionati di smart home. Si tratta dello Xiaomi Robot Vacuum and Mop 6, un dispositivo che punta chiaramente a ridefinire il concetto di fascia media. Il dato che cattura subito l’attenzione è la potenza di aspirazione: 28.000 Pa, un valore che fino a poco tempo fa era riservato ai modelli di fascia alta. Un segnale evidente di quanto il mercato dei robot domestici stia evolvendo rapidamente. La vera sorpresa dello Xiaomi Robot Vacuum and Mop 6 è proprio il salto prestazionale.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Xiaomi Robot Vacuum and Mop 6: nuova potenza e lavaggio a rullo a prezzo accessibile Leggi anche: Aspira, lava con mop e asciuga. Il robot aspirapolvere tutto fare è quasi regalato. È l’affare del mese Nuova Fiat Punto 2026: ritorno a sorpresa e prezzo accessibile?La Fiat Punto manca dalle nostre strade dal 2018, lasciando un vuoto che la Grande Panda ha solo parzialmente colmato.