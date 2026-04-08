Negli ultimi tempi sono diventati molto popolari i robot aspirapolvere multifunzione, capaci di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti. Questi dispositivi sono disponibili a prezzi molto accessibili, considerati un vero e proprio affare del mese. La tecnologia di ultima generazione si basa su intelligenza artificiale e sensori avanzati, che permettono di automatizzare le operazioni di pulizia senza intervento umano.

Non basta avere un’intelligenza buona, l’essenziale è applicarla bene. Cartesio aveva ragione da vendere e ad aver imparato molto bene questa lezione sembrano essere i robot aspirapolvere di ultima generazione. Sono intelligenti perché hanno reso la pulizia della casa molto più semplice, intuendo il modo e il momento esatto in cui prendersi cura di ogni angolo dell’appartamento. Avere un dispositivo di questo tipo è un aiuto non da poco, soprattutto per chi non vuole vedere nemmeno l’ombra del più piccolo granello di polvere. L’offerta è davvero ampia, dunque come scegliere il modello più adatto senza paura di sbagliare e ritrovarsi magari un elettrodomestico che è soltanto ingombrante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aspira, lava con mop e asciuga. Il robot aspirapolvere tutto fare è quasi regalato. È l’affare del mese

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Il robot intelligente che lava e asciuga tutta casa, da usare con Alexa, ora costa meno della metà. È un affareQuando si pensa agli assistenti virtuali, il primo che viene in mente è senza dubbio Alexa.

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