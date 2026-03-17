wta miami 2026 trevisan e stefanini escono al primo turno del tabellone di qualificazione

Il primo giorno di qualificazioni al torneo WTA di Miami vede le italiane Trevisan e Stefanini uscire entrambe al primo turno. Trevisan è stata eliminata dalla sua avversaria in due set, mentre Stefanini ha perso con un risultato analogo. Le due giocatrici non sono riuscite a passare il primo ostacolo del tabellone di qualificazione.

Si chiude con due sconfitte in altrettante partite il lunedì delle giocatrici italiane impegnate nelle qualificazioni del torneo WTA di Miami. Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini, al termine di due battaglie, escono al primo turno e devono rinunciare alla possibilità di accedere al main draw. Renata Zarazua, testa di serie numero sette, rimonta Martina Trevisan 4-6 6-3 6-3 in due ore e cinquantacinque minuti. L’azzurra tiene il turno di battuta inaugurale a quindici e strappa la battuta all’avversaria per il 2-0. La giocatrice italiana continua a spingere e con il secondo break, ottenuto ai vantaggi, vola sul 4-0. La messicana salva la palla dello 0-5, si sblocca con il 4-1 recuperando uno dei due break e, punto dopo punto, completa la rimonta sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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