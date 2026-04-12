LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | rientrato Pogacar foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di Arenberg

Durante la corsa Parigi-Roubaix del 2026, il ciclista Pogacar è tornato nel gruppo principale dopo un episodio di foratura, mentre Van der Poel ha subito un problema tecnico che lo ha rallentato. Van Aert ha aumentato il ritmo nella sezione della Foresta di Arenberg, nota per le sue asperità. Nel frattempo, Ganna si trova in un gruppetto a circa 25 secondi dal gruppo di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. 14:26 Altra foratura per Van der Poel, pazzesco! Il vincitore delle ultime tre edizioni scivola ad oltre due minuti dalla vetta. 14:24 Al comando Van Aert e Laporte (Team Visma – Lease a Bike), Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), Bisseger (Decathlon CMA CGM Team) e Stuyven (Soudal Quick-Step). 14:23 Addirittura oltre un minuto e mezzo di ritardo per il fuoriclasse neerlandese. Intanto in 6 hanno scavato un piccolo gap. 14:21 Finisce qui la Parigi-Roubaix della Alpecin-Premier Tech.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di Arenberg LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma che sfida contro Van der Poel, Van Aert ed Evenepoel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15. Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert nella prima parte del gruppo, Milan e Pedersen inseguono Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel